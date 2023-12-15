عبد المنعم سعيد لـ«الشاهد»: البناء ساهم في استقرار الدولة ودحض الإرهاب

وصف الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، البقاء والبناء، بأنهما من أركان تثبيت الدولة، حيث يتم تثبيت أركانها عبر التنمية ومقاومة ما يهدد بقاء الدولة وهو الإرهاب.

التغلغل في المجتمع المصري للجماعة لم يصل له أي حزب مصري

وأضاف «سعيد»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر واجهت إرهابا غير عادي، متابعا أن الإخوان تمكنوا من التغلغل في المجتمع المصري منذ نشأة الجماعة في عام 1928، ولا يوجد حزب وطني استطاع التغلغل بهذا الشكل الذي قامت به الجماعة المحظورة.

وأشار إلى أن الإخوان المسلمون كان لديهم مدارس ومحال تجارية، مكنتهم من ها التوغل بتواصل المجتمع المصري، لافتا إلى أن العنف مثل جزء من عقيدة الجماعة الإرهابية، خاصة مع زعمها أنه حقيقة مطلقة مرتبطة بالدين.

الجماعة أسست لفكرة أن الخروج عن الجماعة كفر بالدين

ولفت إلى أن الجماعة استهدفت ترسيخ مبدأ أن الخروج عنها بمثابة الكفر بالدين، كاشفا أن الكفر عند جماعة الإخوان المسلمين له جزاء، رصده المصريون بالعديد منة الحوادث التي تورطت بها الجماعة أبرزها تدمير البلاد كلها في أحداث مختلفة وتفجير القناطر الخيرية في عام 1965م، وبالتالي، كان بقاء الدولة المصرية مهما جدا في هذه الجماعة، ونلاحظ أن حركة حسم الإرهابية كانت تنفذ عمليات إرهابية وكان لديها اتصالات بجماعات إرهابية.