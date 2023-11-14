مجموعة «اللقطة الواحدة» تنظم معرضا فنيا في الذكرى الـ50 لرحيل طه حسين

تنظم مجموعة فناني اللقطة الواحدة معرضا بعنوان «كتاب فنان»، عن عميد الأدب العربي طه حسين، في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين على رحيله، والمعرض نتاج ورشة تصنيع ورسم الكتاب التي أقيمت بالجمعية مع الفنان ممدوح القصيفي بمشاركة عدد من الفنانين ودارسي الفن.

وأضاف بيان صادر عن فناني اللقطة الواحدة، أنّ الفنان الدكتور أحمد نوار رئيس مجلس إدارة جمعية محبي الفنون الجميلة، يفتتح المعرض الساعة السادسة مساء الأحد 19 نوفمبر الجاري بقاعة العرض بمقر جمعية محبي الفنون الجميلة «3 ش أحمد باشا - جاردن سيتي - خلف فندق كمبنسكي»، ويستمر المعرض حتى 30 نوفمبر 2023.

واللقطة الواحدة مجموعة من الفنانين من خريجي وطلاب كلية الفنون الجميلة، وهواة الفنون من أجيال مختلفة ينطلقون للرسم سويا كل جمعة تحت موضوع ينتج عنه مجموعة من اللوحات وفق رؤية كل منهم، كوّنوا مجموعة متجانسة استطاعت أن تحقق إنتاج فني متميز له سمات مشتركة نتيجة التأثير والتأثر، فأصبح لهم طابعا خاصا كمجموعة فنية واحدة.