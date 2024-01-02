2000 فرصة عمل جديدة في وزارة الأوقاف.. موعد وشروط التقديم

أعلن الجهاز المركزي والتنظيم والإدارة، عن عقد مسابقة لاختيار خطباء المساجد والعمال بوزارة الأوقاف المصرية، التي تشمل 2000 فرصة عمل، 1000 منها للخطباء والأئمة، و1000 وظيفة عامل.

موعد مسابقة وزارة الأوقاف الجديدة 2024

أوضح «الجهاز»، في بيان، أن تلك المسابقة تساهم في توفير فرص عمل للشباب في العام الجديد 2024، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيلها خلال شهر يناير الجاري، وفق عدد من الشروط والإجراءات.

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن مسابقة وزارة الاوقاف تقام للعام الثالث على التوالي، وتعمل على توفير العديد من فرص العمل للشباب.

شروط التقديم في وظائف الأوقاف 2024 للخطباء والعمال

ومن المقرر أن تتوفر عدة شروط في المتقدم لمسابقة وظائف الأوقاف 2024، للخطباء والعمال، أبرزها:

1- لا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.

- السماح للحاصلين على تقدير مقبول من التخصصات الأزهرية المناسبة، بالتقدم في إعلان الأئمة.

3- مستوى المؤهل الدراسي: أقل من متوسط «الإعدادية العادية أو الإعدادية الأزهرية».

الأوراق المطلوبة لـ التقديم في وظائف الأوقاف 2024 للخطباء والعمال

ومن المقرر أن تتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الأوقاف 2024 للخطباء والمساجد، المستندات التالية:

1- صورة شخصية.

2- صورة المؤهل الدراسي.

3- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

4- صورة من شهادة الخدمة العسكرية، أو الإعفاء منها.

5- شهادة التأهيل «بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة».

6ـ صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويحرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الأوقاف، على اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف العامة بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في سبيله للمساهمة في رفع كفاءة العمل المقدمة من الجهاز الإداري للدولة للمواطنين، وتحقيق المحور الخامس من خطة الإصلاح الإداري للدولة والمتعلق بتحسين الخدمات العامة.