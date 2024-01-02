موعد إجازة عيد الميلاد 2024 لموظفي القطاع العام والخاص.. «اعرف باقي كام يوم»

أيام قليلة ويحتفل الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، وفقا للتقويم الشرقي يوم 7 يناير الجاري، إذ تتجه الأعين إلى معرفة كم تبلغ إجازة عيد الميلاد المجيد من الأيام هذا العام بالتحديد في ظل تصادف احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا العام بالعيد على مدار يومين.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل إجازة عيد الميلاد المجيد هذا العام في القاهرة والمحافظات، من حيث الاحتفال الرسمي للكنيسة، بالإضافة إلى موعد الإجازة المقرر من رئاسة مجلس الوزراء.

يومان احتفاليان لعيد الميلاد المجيد 2024

وبحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن احتفال عيد الميلاد المجيد هذا العام سيتم الاحتفال به خلال يومي 7 يناير و8 يناير 2024، بسبب تزامنه مع السنة الكبيسة.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024

تبع ذلك التساؤل حول إمكانية أن تكون إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 يومان، إلا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد حسم الأمر حيث أصدر قرارًا بأن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية.

وتعد إجازة عيد الميلاد المجيد مدفوعة الأجر للعاملين قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.