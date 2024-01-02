حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة مع فرص تساقط أمطار على 7 محافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، خلال الـ72 ساعة المقبلة، ابتداء من اليوم الثلاثاء، حتى مساء الخميس، محذرة من الشبورة الكثيفة، وتساقط الأمطار المتوسطة على عدة محافظات، في ظل اعتدال الجو نهارًا وبرودته ليلا.

طقس الثلاثاء 2 يناير 2024

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الثلاثاء، شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، و طقس معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية، فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من «الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- دمياط- بورسعيد- شمال سيناء» بنسبة حدوث 60:50% تقريبًا، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري بنسبة حدوث 40% تقريبًا، على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء 3 يناير 2024

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الأربعاء 3 يناير 2024 شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، مع تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

طقس الخميس 4 يناير 2024

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الخميس 4 يناير 2024، شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 40% تقريبًا،على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.