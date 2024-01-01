«الأرصاد» تحذر من الشبورة والأمطار.. وأجواء باردة ليلا بالمحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، في المحافظات المصرية، حيث يسود جو معتدل نهارًا، بارد ليلًا، و تتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تصل إلى حد الضباب، في ظل تساقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

الأرصاد تحذر من طقس غدا الثلاثاء: شبورة تصل لحد الضباب

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح وخاصة من الساعة الـ4 وحتى الـ9 صباحًا، حيث تصل لحد الضباب في بعض المناطق، في ظل تساقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس غدا في المحافظات ودرجات الحرارة

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن يسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا على كل الأنحاء، حيث تكون درجات الحرارة المتوقعة، غدًا الثلاثاء في المحافظات كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في الجيزة: الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في القليوبية: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في البحيرة: الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في كفر الشيخ: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في الدقهلية: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في الغربية: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في المنوفية: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في الشرقية: الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في دمياط: الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في بورسعيد: الصغرى 15 والعظمى 20

درجات الحرارة في الإسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في السويس: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في العريش: الصغرى: 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في شرم الشيخ: الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة في سانت كاترين: الصغرى 6 والعظمى 15

درجات الحرارة في الإسكندرية: الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في مطروح: الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في السلوم: الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة في الغردقة: الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في بني سويف: الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في المنيا: الصغرى 9 والعظمى 21

درجات الحرارة في أسيوط: الصغرى 9 والعظمى 22

درجات الحرارة في سوهاج: الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة في قنا: الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة في الأقصر: الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة في أسوان: الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة في الوادي الجديد: الصغرى 8 والعظمى 23