«الجزار»: 209 آلاف وحدة سكنية تنتظر المصريين خلال 2024 بجميع المحافظات

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة نجحت مؤخرًا في تنفيذ وحدات سكنية بمشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بجميع محافظات الجمهورية، بالمدن الجديدة.

وقال وزير الإسكان، في بيان، إن الموقف التنفيذي الحالي لبرنامج الإسكان المتضمن مليون وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات، يوكد نجاح الوزارة في تم تنفيذ 870 ألف وحدة، ما بين وحدات تم تنفيذها بالفعل، وأخرى ما زالت في طور التنفيذ.

وأوضح أن الوزارة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، نجحت مؤخرًا ولأول مرة في تاريخ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في الانتهاء من بناء 661 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات، وجار تنفيذ 209 آلاف وحدة سكنية أخرى، وذلك تمهيدا لطرحها على المصريين في أقرب وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»

وفيما يخص موقف الإسكان المتوسط، أعلن الدكتور عاصم الجزار، أنه جار تنفيذ عدد 961 عمارة، تضم 23064 وحدة سكنية، في عدد من المدن الجديدة، وهي: «مدينة حدائق العاصمة ومدينة بدر، ومدينة 15 مايو، ومدينة حدائق أكتوبر، ومدينة 6 أكتوبر، ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة أسوان الجديدة، و مدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة ناصر الجديدة، ومدينة رشيد الجديدة، ومدينة بني سويف الجديدة »، بمساحات مختلفة تبدأ من 100 متر وتصل إلى 120 متر مربع، بخلاف مشروع الإسكان الأخضر الجاري تنفيذه بكل من مدن «العبور الجديدة، والعاشر، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة»، بمساحات تبدأ من 75 متر مربع وتصل إلى 90 مترا مربع، بإجمالي 24606 وحدة سكنية.

وتابع «الجزار» أنه بالإضافة إلى نماذج الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار التمليكي لمحدودي الدخل،يجري الآن الاستعداد لطرح 1000 وحدة سكنية في 4 محافظات، كطرح تجريبي، وفي حال وجود إقبال متزايد عليها، سيجري زيادة عدد الوحدات السكنية إلى 30 ألف وحدة، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

كانت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلنت أن إجمالي عدد إعلانات الإسكان الاجتماعي، منذ بداية البرنامج حتى تاريخه، بلغت 17 إعلانًا، وأن إجمالي عدد المتقدمين لحجز 1.6 مليون وحدة سكنية، بجميع محافظات الجمهورية، بنظام التمويل العقاري عبر التعاون مع 23 بنك و8 شركات تمويل عقاري، بإجمالي 65.7 مليار جنيها، وأن قيمة الدعم الذي حصل عليه المواطنين حتى الآن بلغ نحو 9 مليارات جنيه كدعم نقدي، بمتوسط 18 عاما لمدة القرض الذي يحصل عليه المستفيد، إذ يأخذ المواطن المستفيد من البرنامج قرضًا يساوى 67% من ثمن الشقة، نظير عدم استخدامها في غير الأغراض السكنية فقط.