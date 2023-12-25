نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد مشروع محطة رفع المياه في مدينة بدر

تغقد المهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، مشروع محطة رفع المياه رقم 4، وخط المياه الناقل قطر 1600مم، يرافقه مسؤولو القطاع بالهيئة والمهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز المدينة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات بالمدن الجديدة.

قيادات الاسكان يتفقدون مشروعات المرافق بمدينة بدر

وتفقد مسؤولو الإسكان، أعمال الإنشاءات التي يتم تنفيذها بالمحطة بتكلفة استثمارية 530 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 80%، ومن المتوقع بدء التشغيل قريبا، لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه، نظرا لزيادة معدلات التنمية فيها، وزيادة أعداد المقيمين بالمدينة، إلى جانب تغذية المناطق الجديدة.

وأوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، أن المحطة تتكون من 6 طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة 530 لتر/ثانية، لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوي أيضا على عدد 2 خزان أرضي سعة الواحد 10000 م3، ومبنى لعنبر الطلمبات، ومولد كهرباء، وخزان وقود، ومبانٍ للورشة والمخزن، ومبانٍ إدارية، وعنبر الكلور، ومبنى المسجد، وبركة للفائض، وستوفر المحطة متوسط 179712م3 من المياه / يوم، وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر 1600 مم.

فيما وجه مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، بدفع الأعمال بالمشروع لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة، مؤكدا ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة القادمة، والإلتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع، كما وجه بسرعة حل جميع المعوقات التي قد تواجه المشروع.