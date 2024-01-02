هل يمكن تحويل الأموال من محفظة إلكترونية إلى حساب بنكي على «إنستاباي»؟

يستخدم الملايين من المواطنين تطبيق «إنستاباي» التابع للبنك المركزي المصري، لسهولة استخدامه في مختلف الخدمات سواء التحويل النقدي على حساب بنكي أو بطاقة ميزة أو المحفظة الإلكترونية، أو لدفع الفواتير المنزلية، لذا يهتم الكثير من العملاء بمعرفة كافة التفاصيل عن التطبيق ويتردد كثيرًا بعض الأسئلة.

هل يمكن التحويل من محفطة إلكترونية إلى حساب بنكي؟

ويتساءل الكثير من المستخدمين عن هل يمكن التحويل من محفطة إلكترونية إلى حساب بنكي على «إنستاباي»؟، وهو ما رد عليه التطبيق عبر الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بأنه لا يمكن التحويل من محفظة إلكترونية إلى حساب بنكي، من خلال تطبيق إنستاباي.

التحويلات النقدية عبر إنستاباي

وذكر «إنستاباي» أن يمكن التحويل النقدي لأي بنك مشترك في الخدمة أو لأي محفظة إلكترونية، لكن لا يمكن التحويل من أي محفظة إلكترونية لحساب إلكتروني.

وعن البنوك المتوفرة في تطبيق إنستاباي هم: «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بنك قطر الوطني الأهلي QNB، البنك التجاري الدولي CIB، البنك العربي ، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، البنك المصري الخليجي EG Bank، البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB، المصرف العربي الدولي AIB، بنك التجاري وفا، البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، بنك البركة، بنك فيصل الإسلامي، بنك HSBC، بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي الكويتي، بنك أبوظبي الإسلامي​​، البنك الأهلي المتّحد، البنك العقاري المصري العربي، بنك الكويت الوطني، بنك قناة السويس، المصرف المتّحد، بنك أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الاستثمار العربي، بنك أبو ظبي التجاري مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، سيتي بنك، بنك المشرق، Midbank».​​