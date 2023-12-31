تيسيرات تقدم لأول مرة في قرعة حج الجمعيات الأهلية

قدمت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من التيسيرات لأول مرة للحجاج الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية، ومن بين ذلك تيسيرات للسيدات اللاتي وقع عليهن الاختيار في القرعة للموسم الجاري 1445هـ/2024م.

التيسيرات المُقدمة للحجاج

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» تيسيرات تقدم لأول مرة للحجاج في قرعة حج الجمعيات الأهلية.

1- تقديم العديد من التيسيرات في التسجيل لحج الجمعيات الأهلية.

2- السماح لكل المواطنين بالتسجيل دون وجود أي شروط خاصة بالسن.

3- عدم وجود محرم شرعي للسيدات دون سن الـ45 عامًا.

4- سمحت الوزارة أيضًا بوجود مرافقين للأشخاص الذين تقدموا لقرعة حج الجمعيات الأهلية من أصحاب الإعاقة البصرية والحركية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

5- كما تم السماح لكبار السن بالتقدم دون وجود شروط سوي شرط واحد وهو قدرتهم على أداء الفريضة معتمدين على أنفسهم.

وتفتح الوزارة أبواب التقديم للأشخاص الراغبين في التقديم للإشراف على الحجاج الفائزين بحج الجمعيات الأهلية لأعضاء الجمعيات أو ممثلي الجهة الإدارية، وذلك من 2 يناير المقبل حتى 16 من ذات الشهر.