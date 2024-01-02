اليوم.. فتح باب التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، فتح باب التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية، وذلك للأشخاص الذين يرغبون في الإشراف على حجاج هذا العام 1445هـ/2024م، من ممثلي الجهة الإدارية.

التقديم يستمر حتي 16 يناير

ويستمر التقديم على الإشراف على حج الجمعيات الأهلية، بدايةً من اليوم حتى 16 من يناير الجاري.

7500 تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية

وخلال هذا العام، خصصت وزارة التضامن الاجتماعي عدد 7500 تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية، وذلك بعد أن تجاوز عدد المتقدمين 23 ألفًا و400، وأُجريت القرعة الإلكترونية بإشراف من وزارة الداخلية، لاختيار الـ7500 حاج من المتقدمين لأداء الفريضة لهذا العام.

وكانت الوزارة، قد فتحت أبوابها للتقديم على حج الجمعيات الأهلية، في الفترة من 14 حتى 30 من شهر نوفمبر الماضي 2023، قبل أن تعلن في 28 من ديسمبر الماضي، أسماء الفائزين بموسم الحج لهذا العام، بعد إجراء القرعة الإلكترونية.