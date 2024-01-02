«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. وتقلبات جوية في 9 محافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار التقلبات الجوية في طقس اليوم بـ9 محافظات، حيث أوضحت خرائط الأقمار الصناعية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة ومتفاوتة الشدة على فترات متقطعة من اليوم.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ الأمطار ستكون بنسبة 40 لـ50% على محافظات «الإسكندرية، ودمياط، والإسماعيلية، ومطروح، وبورسعيد، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، وشمال سيناء»، مع توقعات بأن تصل خفيفة في نهاية اليوم على بعض محافظات شمال الدلتا وجنوب الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كما يلي.

القاهرة 21 14

6 أكتوبر 21 13

بنها 22 14

دمنهور 20 14

وادي النطرون 21 13

كفر الشيخ 20 13

المنصورة 20 14

الزقازيق 21 13

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 14

دمياط 21 14

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 22 13

السويس 21 14

العريش 21 13

رفح 20 12

رأس سدر 22 14

نخل 19 7

كاترين 15 5

الطور 22 13

طابا 21 14

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 20 12

مطروح 20 11

السلوم 19 11

سيوة 20 9

رأس غارب 24 14

الغردقة 25 15

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 15

شلاتين 26 18

حلايب 24 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 23 19

الفيوم 20 12

بني سويف 21 11

المنيا 21 10

أسيوط 21 9

سوهاج 23 11

قنا 24 12

الأقصر 25 12

أسوان 26 13

الوادي الجديد 23 9

أبوسمبل 24 12