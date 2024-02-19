أسعار سخانات الكهرباء 50 لترا.. إليك عيوب ومميزات كل نوع

تختلف أسعار سخانات الكهرباء 50 لترًا، وفقًا للماركة الخاصة بكل سخان متاحة، ومتوفر للمواطنين الراغبين في الشراء بالأسواق المصرية، إذ إنّ الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية حريصة تمامًا على توفير جميع المنتجات بأسعار مناسبة لجميع المواطنين في المحلات والأوساق التجارية المعروفة، بحيث يجب كل مواطن ما يبحث عنه.

أسعار سخانات الكهرباء 50 لترا

لذا ومن خلال السطور التالية، ترصد الوطن للراغبين فى شراء سخانات مياه كهربائية، أسعار سخانات الكهرباء 50 لترا فى الأسواق المصرية، وجاءت كالتالي:-

- سخان 50 لترا ماركة فريش 2650 جنيها.

- سخان فيونس من ماركة فريش 50 لترا 2252 جنيها.

- سخان 50 لترا ماركة هير تربو من أوليميبك إليكتريك رقمي 3819 جنيها.

- سخان ماركة هيرو بلس 50 لترا من أوليميبك إليكتريك 3349 جنيها.

- سخان مياه كهربائي ميكانيكي هيرو كور بمقبض من أوليمبيك مطلي بطلاء المينا، سعة 50 لترا بسعر 3290 جنيها.

- سخان مياه كهربائي 50 لترا من يونيون إير بسعر 2350 جنيها.

- سخان مياه كهربائي مطلي بالمينا مزود بلمبة ليد من تورنيدو، سعة 50 لترا، بسعر 4040 جنيها.

- سخان كهربائي 50 لترا من يونيون إير، بسعر 2399 جنيها.

- سخان مياه كهربائي مطلي ومصباح LED من تورنيدو، 50 لترا، بسعر 4210 جنيهات.

- سخان كهربائي من يونيون إير 50 لترا EWH50-C100-V بسعر 2315 جنيها.

- سخان مياه كهرباء 50 لترا من أوليمبيك FOEEWMC050SWH013، بسعر 3176 جنيها.

- سخان مياه كهربائي 50 لترا بطبقة طلاء مينا ومؤشر LED من تورنيدو، بسعر 4900 جنيه.

- نوفا سخان مياه مع خزان كهرباء 50 لترا، بسعر 2436 جنيها.

- سخان مياه كهربائي ميكانيكي سعة 50 لترا من أوليمبيك إليكتريك 3125 جنيها.

- سخان مياه كهربائي مطلي سعة 50 لترا بشاشة ديجيتال من هيرو من أوليمبيك بسعر 3369 جنيها.

- سخان مياه كهربائي من أتلانتيك 50 لترا - كونسيبت - 1500 وات بسعر 2495 جنيها.

أسعار ماركات سخانات الكهرباء في الأسواق

- سخان مياه كهربائي فريش ريلاكس 30 لترا بسعر 2359 جنيها.

- سخان مياه كهربائي مارينا من فريش 15 لترا بسعر 2499 جنيها.

- سخان مياه الكتريك 1200 وات ديجيتال تيرمو سمارت - 30 لترا موفر للطاقة، بسعر 3589 جنيها.

- سخان كهرباء ليفون 30 لترا مكونات وتصميم فرنسي - 1200 وات، بسعر 2749 جنيها.

- سخان مياه كهرباء بشاشة ديجيتال 55 لترا من تورنيدو بسعر 7000 جنيه.

- سخان كهربائي ماركة وايت ويل سعة 30 لترا بسعر 1439 جنيها.

- سخان فريش بسعة 30 لترا كهربائي بسعر 1287 جنيها.

- سخان جلاكسيا الكهربائي من يونيفرسال 60 لترًا بسعر 2750 جنيها.

- سخان كهربائي بسعة 60 لترًا بمؤشر LED من تورنيدو، بسعر ‎5399‏ جنيها

- سخان كهربائي من فريش، 40 لترًا، بسعر ‎2199‏ جنيها.

- سخان كهربائي من فريش، 80 لترًا بسعر ‏2899 جنيها.

- سخان مياه كهربائي ميكانيكي سعة 40 لترًا بسعر ‏2999 جنيها.

- سخان مياه كهربائي مارينا من فريش 80 لترًا بسعر ‏3426 جنيها.

- سخان ماركة هيرو تيربو كهربائي ورقمي من أوليمبيك إلكتريك، 80 لترًا بسعر ‎4375 جنيها.‏

مميزات وعيوب السخان الكهربائي

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، من خلال منشور على صفحتة الرسمية على «فيسبوك»، عن مميزات وعيوب استخدام السخان الكهربائي، كالتالي:

مميزات السخان الكهربائي

- السخان الكهربائي من مميزاتة أنه لديه أنظمة التدفئة الكهربائية، وهي أسهل وأرخص في التركيب.

- السخانات الكهربائية من مميزاته أنها نظيفة وغير مضرة للبيئة، ولا ينتج عنها غازات ملوثة.

- السخانات الكهربائية تعتبر أكثر أمانًا، حيث إنها لا تحرق الوقود لتوليد الحرارة.

- سخان الكهرباء من مميزاته لا يحتاج إلى ضغط ماء معين ليعمل على تسخين المياه.

عيوب السخان الكهربائي

- من عيوب استخدام السخان الكهربائي، هو استهلاك كمية كبيرة من الكهرباء، ما يزيد من ارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية.

- وكلما زاد سعات السخان، زاد استهلاك الكهرباء.