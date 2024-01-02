تفاصيل الحالة الصحية لزعيم المعارضة بكوريا الجنوبية بعد طعنه في رقبته

تعرّض زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جاي ميونج، لحادث صادم أمام مرأى ومسمع من وسائل الإعلام خلال حديثه للصحفيّين في مدينة بوسان الساحليّة بجنوب شرقي البلاد، إذ تعرض للطعن في رقبته على يد أحد المجهولين، وظهر وهو ممدّدًا على الأرض وجرحه مغطّى بمنديل.

ونشرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء صورة لزعيم المعارضة في أعقاب الحادث وسط حالة من الفوضى.

تطورات الحالة الصحية لزعيم المعارضة في كوريا الجنوبية

كشفت وكالة فرانس برس تفاصيل الحالة الصحية لزعيم المعارضة لي جاي ميونغ، وزعيم الحزب الديموقراطي الكوري الجنوبي، إذ أصيب في الجانب الأيسر من رقبته، وكان لا يزال في وعيه عندما نُقل إلى مستشفى، لكنه كان ينزف بشده بحسب فرانس برس.

الرئيس الكوري يعرب عن قلقه إزاء الحادث

وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن «قلقه العميق» إزاء الهجوم على زعيم المعارضة، مشددا على أنّ «مجتمعنا يجب ألا يتسامح أبدا مع هذا النوع من أعمال العنف تحت أيّ ظرف»، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن المتحدّثة باسمه كيم سو كيونغ.