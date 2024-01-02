«لسه قادرين نعيش».. تفاصيل عقد قران عروسين في غزة رغم استمرار الحرب

دون طبول أو مظاهر احتفالية، قرر عروسان في غزة، إتمام عقد قرانهما في موعده، متحديان حالة الحرب التي تعيشها بلادهم، وسقوط شهداء من عائلاتهم، في محاولة لإدخال السرور على نفوسهم ونفوس ذويهم، وخطف لحظات يحاولان خلالها نسيان ما يدور حولهما.

تفاصيل عقد قران في غزة رغم استمرار الحرب

«رغم الأسى والجراح قررنا عقد القران»، بهذه الكلمات تحدث العريس في تصريحات نقلها «التلفزيون الفلسطيني»، مؤكدا أن عائلته فقدت شهيدتين خلال الأيام الماضية، فضلا عن استشهاد زوج شقيقة العروس في حرب غزة.

وأوضح: «كان ده معاد فرحنا اللي محددينه من زمان، الجميع أصر نقيم حفلا بسيطا بدون طبول ولا أي شيء»، مستكملًا: «إحنا شعب بنحب نعيش، ونحب السلام، مش شعب حروب، ولا نستحق ما نعيشه من مآسي».

ماذا قالت عروس غزة خلال عقد قرانها رغم استمرار الحرب؟

في المقابل ظهرت العروس بوجه حزين خلال عرسها، قائلة: «الفرحة ناقصة في ظل الأوضاع اللي بنعيشها، مش عارفة أفرح ولا أزعل».

وجاءت حصيلة الشهداء في غزة، 21 ألفا و978 مواطنا، سقطوا منذ بدء الحرب على غزة في7 أكتوبر الماضي، بينما أصيب 57 ألفا و697 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب المصادر الصحية في غزة.