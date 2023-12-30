رامي عياش يفاجئ زوجته بحفل زفاف جديد في الذكرى العاشرة من زواجهما (صور)

احتفل الفنان رامي عياش بالذكرى السنوية العاشرة على زواجه من مصممة الأزياء «داليدا»، أمس الجمعة، والذي حرص على أن تكون مفاجأة، وذلك بعد عشاء متواضع مع العائلة، في إحدى الفنادق الخاصة.

مفاجأة رامي عياش لزوجته

وفاجأ رامي عياش، الحضور بتحويل الاحتفال إلى حفل زفاف، وتكلل الحفل بإطلالة ملكية لزوجته «داليدا» اختارها لها مصمم الأزياء العالمي زهير مراد، إذ كانت ترتدي فستانا أبيض.

وأهدى رامي عياش زوجته خاتمًا بتصميم خاص مرصع بالألماس، من أجمل تصاميم الماركات العالمية، بحسب بيان أصدره المطرب منذ قليل.

أغنية جديدة لرامي عياش

وحرص رامى عياش على إهداء زوجته أغنية باللهجة اللبنانية وهي «يا مراية بيتي»، خلال الاحتفال من ألحانه، وكلمات الشاعر مازن غنام، وتوزيع إلكسندر ميساكيان.