إصابة 200 إسرائيلي بالمتحور الجديد لفيروس كورونا

أعلنت صحيفة معاريف العبرية إصابة نحو 200 إسرائيلي بسلالة فيروس كورونا الجديد المعروفة باسم «JN.1»، واصفة إياه بأنه متغير فرعي شديد العدوى.

تفاصيل الإصابة بالمتحور الجديد

وأوضحت الصحيفة العبرية، أمس الاثنين، أن وزارة الصحة داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي أكدت أنها شهدت ارتفاعًا طفيفًا في معدلات الإصابة بالمرض، وتم تسجيل حوالي 200 حالة إصابة بالسلالة الفرعية JN.1 في إسرائيل.

وقبل زيادة عدد الإصابات داخل دولة الاحتلال، أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC)، تحذيرا الشهر الماضي من أن الانتشار السريع للسلالة الفرعية، قد يجبر المستشفيات الأمريكية على البدء في الاستعداد لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى في المستشفيات.

تعليق الصحة العالمية

وتم تصنيف JN.1 على أنه متغير مثير للاهتمام من منظمة الصحة العالمية، كما خلصت مجموعة من الخبراء جمعتها منظمة الصحة العالمية هذا الشهر إلى أن التغييرات في JN.1 ليست كبيرة بما يكفي لتتطلب مراجعة جديدة للقاحات الحالية.

ومع ذلك، تشير البيانات المبكرة إلى أن اللقاحات كانت أقل فعالية في تحييد السلالة، ويتوقع مركز السيطرة على الأمراض أن يستمر JN.1 في الزيادة، كما لا يعلم مركز السيطرة على الأمراض إلى أي مدى قد يساهم JN.1 في الزيادات المحتملة خلال الفترة المقبلة.