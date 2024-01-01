عضو التنسيقية: انضمام مصر لـ«بريكس» فرصة كبيرة لفتح آفاق جديدة للتصدير

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن انضمام مصر بشكل رسمي لتجمع دول البريكس يفتح أمامها آفاقا جديدة للتصدير وبالتالي تشجيع الاستثمارات بها.

البريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم

وأضاف «الباز» في تصريحات له، أن تجمع البريكس يعتبر أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن انضمام مصر للتجمع يساعدها في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها، إذ يعتبر طوق نجاه للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن تجمع البريكس يساعد مصر في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء في البريكس، مؤكدا أن مصر ستحقق العديد من المكاسب بانضمامها رسميا للتجمع؛ أبرزها زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات.

وأوضح الأمين أن انضمام مصر للبريكس خطوة وفرصة كبيرة حيث يفتح آفاقا جديدة للتصدير وبالتالي تشجيع الاستثمارات، لافتا إلى أن الدولة المصرية تعمل على الوصول إلى كافة الحلول الممكنة للخروج من الأزمة الاقتصادية ويتم ذلك من خلال تعزيز الشراكة الاقتصادية مع كبرى اقتصاديات العالم.