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خبير اقتصادي عن انضمام مصر لـ«بريكس»: يرفع مستوى التبادل التجاري البيني 

كتب:

مريم جاد
11:04 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار

محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار

أشاد محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، بانضمام مصر إلى «بريكس»، موضحا أن ذلك يسهم في توفير العملة الصعبة، وتوطين الصناعة في ظل العصر التكنولوجي والذكاء الاصطناعي ونظم الإدارة والصناعة الحديثة، ورفع مستوى التبادل التجاري البيني. 

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر برنامج«هذا الصباح» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز» أن انضمام مصر لبريكس يرفع مستوى اللوجستيات خاصة الموانئ والطرق البرية، واستقبال أكبر عدد من السياح لتبادل العملات، والاستفادة من الاستثمارات الجديدة وزيادة الصناعة المحلية. 

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بقلم مريم جاد