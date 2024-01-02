مشاهد مرعبة من زلزال اليابان.. الأرض «تتنفس» والحرائق تلتهم المنازل

كارثة إنسانية استيقظ عليها سكان اليابان مع بدايات العام الجديد، إذ ضرب زلزلا قويا مدينة واجيما بمحافظة إيشيكاوا اليابانية، بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، الذي تبعه نحو 155 زلزالا فيما بعد.

ورصدت الكاميرات مشاهد مرعبة للزلزال العنيف، الذي تبعه حرائق عدة، وأكدت الشرطة اليابانية أن ضحايا الزلزال ارتفع إلى 30 قتيلا، وفقا لـ«سكاي نيوز».

حرائق مدينة واجيما بمحافظة إيشيكاوا اليابانية

شهدت مدينة واجيما حرائق واسعة جراء الزلازل، وظهرت وكأنها تأكل المنازل المتضررة، فيما سيطرت قوات الحماية المدينة على الحرائق دون وقوع أضرار بشرية، ولا تزال السلطات تحسب الأضرار المادية.

الأرض تتشقق وكأنها تنبض

في مشهد صادم ظهرت الأرض في أحد الشوارع اليابانية وكأنها تنبض جراء الزلازل الذي أحدث تشققات في الطرق، وفقا لـ«العربية نت».