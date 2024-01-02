مشاهد مرعبة من زلزال اليابان.. الأرض «تتنفس» والحرائق تلتهم المنازل
كتب:
ماريان سعيد
10:26 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
زلزال اليابان
كارثة إنسانية استيقظ عليها سكان اليابان مع بدايات العام الجديد، إذ ضرب زلزلا قويا مدينة واجيما بمحافظة إيشيكاوا اليابانية، بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، الذي تبعه نحو 155 زلزالا فيما بعد.
ورصدت الكاميرات مشاهد مرعبة للزلزال العنيف، الذي تبعه حرائق عدة، وأكدت الشرطة اليابانية أن ضحايا الزلزال ارتفع إلى 30 قتيلا، وفقا لـ«سكاي نيوز».
حرائق مدينة واجيما بمحافظة إيشيكاوا اليابانية
شهدت مدينة واجيما حرائق واسعة جراء الزلازل، وظهرت وكأنها تأكل المنازل المتضررة، فيما سيطرت قوات الحماية المدينة على الحرائق دون وقوع أضرار بشرية، ولا تزال السلطات تحسب الأضرار المادية.
مشاهد تظهر آثار الزلزال الذي ضرب اليابان، يوم أمس الاثنين#اليابان #زلزال_اليابان #زلزال pic.twitter.com/ZaaxTwsF1H— وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) January 2, 2024
الأرض تتشقق وكأنها تنبض
في مشهد صادم ظهرت الأرض في أحد الشوارع اليابانية وكأنها تنبض جراء الزلازل الذي أحدث تشققات في الطرق، وفقا لـ«العربية نت».
لقطات مروعة جديدة ظهرت بعد زلزال اليابان "— اوبزيرفر (@B667i) January 2, 2024
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