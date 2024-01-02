رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي في المحافظات.. اليوم آخر موعد

أعلنت مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، أنّ اليوم آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الأول الثانوي، وذلك قبل انطلاق امتحانات نصف العام الدراسي، والتي تنطلق في الفترة من 13 حتى 24 يناير الجاري، مناشدة الطلاب بتدقيق بياناتهم والتأكد من صحتها كاملةً قبل حفظ الاستمارة وطباعتها وتسليمها إلى المدرسة.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي بجميع المحافظات، فضلًا عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة، وخطوات التسجيل، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الثانوية العامة في كل مكان.

تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي

وأوضحت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، في بيانات سابقة لها، إنّه لكي يتمكن الطالب من ملء بيانات وتسجيل استمارة الصف الأول الثانوي فإنّه يجب أن يمتلك البريد الإلكتروني الخاص به، وإذ لم يكن لديه فيمكنه الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي، موجهةً بضرورة مراجعة البيانات بدقة قبل حفظها.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، ليتمكن الطلاب من تسجيل كافة بياناتهم بسهولة ويسر وذلك من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط هنا.

- الضغط على تسجيل الدخول إذا كان لديك البريد الإلكتروني المدرسي، وفي حال عدم وجوده يتم الضغط على إنشا حساب البريد الإلكتروني وإتباع الخطوات.

- إدخال البريد الإلكتروني الموحد والضغط على تسجيل الدخول.

آخر موعد لتسجيل بيانات الطالب

وكشفت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، إنّ اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير الجاري هو آخر موعد لتسجيل بيانات الطالب سواء تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 للصف الأول أو الثاني الثانوي.