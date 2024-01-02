«حماة الوطن»: قرار تحديد أسعار 7 سلع استراتيجية يحمي المواطن ويضبط الأسواق

أشاد المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة بحزب حماة الوطن، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن اعتبار 7 سلع غذائية من المنتجات الاستراتيجية، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من التلاعب في الأسعار.

القرار يصب في مصلحة المواطن

وأضاف «الجمال» أن القرار يصب في مصلحة المواطن بشكل رئيسي، حيث يحظر حبس تلك السلع عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة 6 أشهر.

الدولة تعمل بقوة حاليا لضبط حركة الأسواق

وأكد أن الدولة تعمل بقوة حاليا لضبط حركة الأسواق بشكل جيد حتى لا يتم المغالاة في الأسعار بشكل غير مبرر، داعيًا إلى ضرورة دراسة بعض منتجات القطاعات الأخرى والتي تمثل مشكلة كبيرة في حالة احتكارها أو ندرتها بالأسواق أو المغالاة في أسعارها.