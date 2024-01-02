«الزملوط»: العاصمة الإدارية في الوادي الجديد تعمل بالطاقة الشمسية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مجموعة من الفيديوهات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه مع محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، لاستعراض أبرز المشروعات المنفذة بالمحافظة.

وأشار محافظ الوادي الجديد، خلال اللقاء، إلى ارتفاع حركة الاستثمار الزراعي في المحافظة بعد زيادة مد الطرق وتغطيتها بالكامل بشبكة الاتصالات بواقع 185 برجًا جديدًا لخدمات الاتصالات، ومؤكدًا أن تأهيل البنية التحتية جذب المستثمرين لزراعة 650 ألف فدان بالوادي الجديد.

مشروعات الطرق في الوادي الجديد لها النصيب الأكبر

وأكد الزملوط، أن من بين 7000 كيلومتر طرق جديدة، تضمنها المشروع القومي للطرق، وكان نصيب محافظة الوادي الجديد يبلغ منها 3400 كيلومتر، وأن هناك مشروعات عديدة للقطاع الخاص على أرض محافظة الوادي الجديد، مثل: مشروع مزرعة الطحان، الذي يضم أماكن مخصصة لتربية الدواجن والاستزراع السمكي، بجانب زراعة النخيل وإنتاج التمور في المحافظة.

على صعيد الخدمات المقدمة إلى المواطنين، أكد المحافظ، تقديم مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان البديل للعشوائيات، وكذلك المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أنجزت العديد من المشروعات في وقت قياسي داخل مراكز محافظة الوادي الجديد.

العاصمة الإدارية في الوادي الجديد تعمل بالطاقة الشمسية

وتابع الزملوط: «العاصمة الإدارية بمحافظة الوادي الجديد هي أول عاصمة إدارية مميكنة على مستوى المحافظات، تقام على مساحة 101 فدان بمدينة الخارجة، وتضم أكبر مجمع حكومي للمديريات التابعة للوزارات المختلفة، وتعمل بالطاقة الشمسية، معتمدة على أساليب التحول الرقمي في خدماتها، وننتظر افتتاحها قريبًا».