القبض على 5 متهمين بسرقة أعمدة الإنارة في قنا 

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن تعليق مدعوم بصور تضمن قيام بعض الأشخاص بسرقة أعمدة الإنارة وقطع الكابلات الكهربائية بعدد من المناطق بمحافظة قنا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة 5 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم (10 قطع أعمدة إنارة - عمود إنارة كامل - عدد 2 كشاف إنارة - لفة أسلاك كهربائية - بندقية خرطوش - فرد محلي- مركبة «تروسيكل» والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة أعمدة الإنارة.