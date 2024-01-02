«القصبي» يشيد بجهود القيادة السياسية في الاهتمام بمشروعات الهيدروجين

أشاد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بجهود القيادة السياسية في الاهتمام بالمشروعات القومية الهامة وبينها الهيدروجين الأخضر، موجهًا الشكر للحكومة على توفير حوافز استثمارية في هذا القطاع.

تقرير لجنة الطاقة والبيئة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأشار «القصبي»، إلى أنَّ مشروع القانون يأتي في ظل ظروف اقتصادية وتحديات عالمية ويتماشى مشروع القانون مع النصوص الدستورية.

وطالب القصبي، المستثمرين الجادين، بضرورة الاستفادة من التيسيرات في قانون حوافز الهيدروجين الأخضر والتوسع في الأنشطة الاستثمارية في مصر.

وأكّدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أنَّ مشروع القانون به العديد من الحوافز التي تضاهي الحوافز الموجودة في العديد من دول العالم.

ميزة تنافسية للاستثمار

ولفتت إلى أنَّ موقع مصر الجغرافي يمنح مصر ميزة تنافسية للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، مؤكّدة أنَّ مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر كان له أثر كبير في زيادة مذكرات التفاهم في هذا الملف.