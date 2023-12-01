عبد الهادي القصبي: ندعم الرئيس السيسي من أمام الأهرامات تأكيدا لعظمة مصر

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب مستقبل وطن، ان إقامة المؤتمر الداعم للرئيس السيسي تحت سفح الأهرامات يؤكد على قيمه وعظمة مصر.

وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح أن هذا الحشد اليوم موجود في كل محافظات مصر الذين اجتمعوا لإعلان تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أننا كمصريين لدينا الكثير من المهام في المرحلة المقبلة أهمها الاحتشاد بقوة أمام صناديق الانتخابات لنعلن للعالم أجمع أن الشعب مجتمع خلف قيادتنا وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهمة الثانية أن نظل جميعا صفًا واحدًا لا تؤثر بنا أية شائعات خارجية، والمهمة الثالثة استمرار الدعم والمساندة للرئيس القائد الذي تولى مسئولية 110 ملايين مواطن في ظروف غاية في الدقة والصعوبة.