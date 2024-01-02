المصرف المتحد يمنح أول متعامل في 2024 شهادة المليونير

أعلن المصرف المتحد، موعد انطلاق «الساعة الذهبية» بجميع فروعه الـ68 والتي بمقتضاها تم إهداء عميل المصرف صاحب أول معاملة بنكية شهادة المليونير هدية احتفالا بالعام الجديد 2024.

وقال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، خلال احتفاله بالعام الميلادي الجديد للعام الثالث على التوالي مع عملائه، اليوم الثلاثاء، إن هذا التقليد يُعزز من القيمة السوقية الكبيرة لشهادة المليونير، والتي تعتبر من أقدم الشهادات التكافلية المتوافقة مع احكام الشريعة وهي احد صور الجعالة المجازة شرعا بالسوق منذ 2001.

عدد شهادة المليونير تجاوز الـ810 آلاف على مستوي مصر

وأشار «القاضي»، إلى أن عدد حاملي شهادة المليونير تجاوز 810 آلاف، منهم 549 مليونيرا على مستوى الـ68 فرعا والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية، موضحًا أن المصرف المتحد يخطو بخطوات ثابتة نحو التحول الرقمي لجميع انظمته وبرامجه لتقديم الخدمة المصرفية وفقا لمواصفات الجودة العالمية، لذلك ضاعف حجم استثماراته في البنية التحتية التكنولوجية، كما قام بإدراج عدد كبير من برامج الذكاء الاصطناعي خاصة لخدمة العملاء بشكل مباشر وغير مباشر منهم: البرامج التي تدرس أنماط سلوك العملاء بشكل مستفيض.

ولفت الرئيس التنفيذي، إلى مجموعة من البرامج الترويجية لزيادة مبيعات الشهادة وتعميق التواصل المكثف مع عملاء المصرف المتحد لكسب ولائهم، ومنها برنامج «الساعة الذهبية» الترويجي لجذب عملاء جُدد وزيادة ترويج شهادة المليونير، كما قام المصرف المتحد بإعداد فريق للمبيعات وفقا لخطة تدريبية مكثفة لرفع كفاءتهم وتحسين مهاراتهم.

شهادة المليونير متوافقة مع أحكام الشريعة

وعن مميزات الشهادة أوضح أن شهادة المليونير مدتها 5 سنوات وتمنح لعملائها المزيد من المميزات حيث أنها تتيح للعميل فرصة الدخول في 32 سحبًا على مدار العام على جوائز بإجمالي 4 ملايين جنيه سنويًا بحيث تمنح جائزة بقيمة 100 ألف جنيه 10 مرات في العام، و50 ألف جنيه 20 مرة في العام، فضلا عن الجائزة الكبرى المليون جنيه مرتين في العام في سحب شهري فبراير وأغسطس من كل عام.