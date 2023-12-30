62 إنجازا في 13 محورا ترسم قصة نجاح «المصرف المتحد» بـ2023

سجل المصرف المتحد برئاسة أشرف القاضى فى حصاد عام 2023 سلسلة من الإنجازات التى تترجم مسيرة النجاح المؤسسية المحترفة. توجت بـ10 جوائز وتكريمات محلية ودولية، ليصل إجمالى عدد جوائز المصرف المتحد على مدار 17 عاماً إلى 55 جائزة، وذلك بفضل جهود أبنائه وتفانيهم فى العمل.

كان هناك نحو 62 إنجازاً للمصرف المتحد وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية فى العديد من المحاور، إذ شارك المصرف المتحد فى العديد من التمويلات المشتركة المبرمة مع البنوك والموجهة للمساهمة فى تمويل الأنشطة المختلفة منها: قطاع إنشاء وتطوير الموانئ البحرية وقطاع التطوير والتنمية العقارية واستزراع الأراضى وإنشاء مصانع السكر والسلع الأساسية.

وخلال عام 2023 شارك المصرف المتحد فى عدد من التمويلات المشتركة بإجمالى مبلغ فى حدود 800 مليون جنيه.

شهد عام 2023 طرح 5 منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة بالسوق، لاقت قبولاً لدى شريحة كبيرة من المجتمع ففى يناير 2023 طرح المصرف حزمة من شهادات الادخار الإسلامية بثلاثة إصدارات مختلفة، مع تنوع فى دورية صرف العائد لتلبية كافة احتياجات العملاء، وفى أبريل 2023 طرح المصرف نوعين من الشهادات المتوافقة مع الشريعة باسم شهادات «السنبلة» وشهادات «النخبة» الإسلامية ومدتها 3 سنوات، مع التنوع فى دورية صرف العائد، بينما فى مايو 2023 طرح المصرف الوديعة الدولارية «ثراء» المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، الوديعة مدتها 6 شهور أو سنة والعائد يصرف مجمعاً فى نهاية المدة، وفى أغسطس 2023 طرح المصرف الشهادات الدولارية المتوافقة مع الشريعة «شهادات رغد» و«شهادات رؤية» الإسلامية، بأعلى عائد تنافسى فى السوق المصرية ومدة الشهادة 3 سنوات.

فى نوفمبر 2023 أطلق المصرف المتحد برنامج التمويل العقارى المتوافق مع أحكام الشريعة (إجارة)، وتم إطلاق صندوق «رخاء» المصرف المتحد - النقدى ذى العائد التراكمى المتوافق مع أحكام الشريعة الذى يتصدر مؤشرات الصناديق الإسلامية بالسوق بمؤشرات صعود قياسية بلغت 17.7%. وذلك تحت إدارة شركة CI Capital، وفى سبتمبر 2023 وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية على طلب المصرف المتحد (كعضو بالبورصة المصرية) على التعامل كأمين حفظ وإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية من: سندات - أسهم - أذون الخزانة - أوراق - والأدوات الحكومية المسموح بالتداول عليها.

ونجحت شركة يونايتد للتمويل، الذراع المالية غير المصرفية للمصرف المتحد، فى إصدار أول عملية توريق بإجمالى قيمة 617.5 مليون جنيه مصرى، مقسمة على 3 شرائح. وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

حيث بلغت نسبة تغطية العملية 135%، وحقق قطاع التمويل العقارى مؤشرات نمو قياسية. حيث بلغ حجم التمويلات الممنوحة 2 مليار و700 مليون جنيه بنهاية 2023، بنسب نمو تعدت 1000% لحوالى 14 ألفاً و500 عميل على مستوى محافظات مصر.

وشهد قطاع التمويل العقارى سلسلة من الجولات المكوكية ضمن الحملة القومية للتمويل العقارى لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل بعدد من محافظات الصعيد والدلتا.

وانضم المصرف المتحد إلى شبكة المدفوعات اللحظية «أنستاباى» من خلال إطلاق التطبيق لعملائه. فضلاً عن إضافة جميع التحديثات على التطبيق، منها: خدمة دفع الفواتير. وذلك تحت رعاية البنك المركزى المصرى وشركة بنوك مصر، وفى فبراير 2023 تمت إضافة العديد من الخدمات الجديدة على ماكينات الصراف الآلى للتسهيل على العميل وتوفير وقته وجهده، منها: خدمة تفعيل البطاقات الجديدة والمجددة - خدمة الإيداع والسحب من خلال مقدمى خدمة فورى بالتوافق مع شبكة بنوك مصر، وأيضاً خدمة recycler لإعادة استخدام المبالغ المودعة بالصراف الآلى.

منظومة مبتكرة لدعم ومساندة رواد الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مع التوسع فى آليات التمويل غير المصرفى

فى نوفمبر 2023 قام المصرف المتحد بسلسلة من الجولات الميدانية للتعريف بتجربته فى منظومة التقاضى الإلكترونى وأهميتها وتطبيقاتها. هذا وقد أسفرت هذه الجولات عن التعاقد مع عدد من الجهات لتنظيم دورات تدريبية تعريفية لهم فى عملية التقاضى الإلكترونى والمحاكم الاقتصادية الرقمية.

وشهد عام 2023 مشاركة قوية للمصرف المتحد فى عدد من المبادرات القومية التى قادتها الحكومة والبنك المركزى المصرى منها:

1- مبادرة الشمول المالى:

حيث قام المصرف المتحد بتنظيم 8 حملات للشمول المالى. تحت رعاية البنك المركزى المصرى، تستهدف هذه الحملات فئات مجتمعية بعينها، منها: المرأة والشباب وأصحاب الدخل المنخفض وذوو الهمم على مدار العام.

فضلاً عن الحملة المجتمعية الشاملة للشمول المالى، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة» التى تضمنت عدداً من الجولات المكوكية فى عدد من محافظات الجمهورية بلغ عددها 6 محافظات: الشرقية والدقهلية والغربية والمنيا ودمياط والجيزة. ومن أهم الإنجازات:

- التوعية ونشر الثقافة المالية وتوفير المنتجات المالية والحلول البنكية المناسبة لاحتياجات المواطن فى عدد 8 مراكز و9 من القرى الأشد احتياجاً.

- التعاون مع عدد من الجامعات للوصول إلى فئة الشباب من خلال المشاركة فى عدة ندوات تقدم لطلاب وطالبات الجامعة فى عدد 5 جامعات: المنصورة ودمياط والدلتا وطنطا والزقازيق، واستهدفت الندوات 9 كليات فى الجامعات المذكورة.

- التعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى، مثل مؤسسة فرسان الحديدى للتنمية والرعاية، التى تهتم بالمرأة المعيلة وأيضاً جمعية اختار أسرة، التى تهتم بالتكفل بالأسر الأشد احتياجاً ذات الدخل المنخفض.

- مشاركة المصرف المتحد فى فعاليات الملتقى الاقتصادى الأول بجامعة المنصورة.

- مشاركة فى مبادرة «المس حلمك» بالتعاون مع دار أخبار اليوم، التى تهدف إلى نشر الوعى بالتعامل بطريقة برايل لأصحاب الهمم من طلاب جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية.

- المشاركة فى فعاليات المائدة المستديرة بدعوة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك لتعزيز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوى الإعاقة داخل القطاع المصرفى.

- مشاركة المصرف المتحد فى ملتقى التوظيف بجامعة المنصورة.

2- المشاركة فى الحملة القومية للتوعية بمخاطر الأمن السيبرانى

- أطلق المصرف المتحد حملة توعية شاملة للعملاء بالأمن السيبرانى وأسس التصدى للاحتيال، خاصة فى ظل زيادة المعاملات الرقمية وتوسيع قاعدة الشمول المالى، سواء من خلال حملات التوعية الشاملة للعملاء أو من خلال تطبيقات تأمين وحماية بيانات العملاء واستثماراتهم.

- فى يوليو 2023 حصل المصرف المتحد على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى 2023 Payment Card Industry - Data Security Standard (PCI-DSS)

3- مبادرة رواد النيل:

- فى سبتمبر 2023 أطلق برنامج تطوير قطاع المنسوجات للملابس الجاهزة بالتعاون مع جامعة النيل، فى إطار مبادرة رواد النيل التى أطلقها ويرعاها البنك المركزى المصرى، ويهدف البرنامج لرفع كفاءة الشركات العاملة بالقطاع وزيادة القدرة على التصدير والوجود فى الأسواق الإلكترونية المحلية والدولية، وتناول أيضاً رفع كفاءة الشركات فى إدارة ومراقبة الجودة والتحكم فى التكاليف وتحسين نظم التقارير لخطوط الإنتاج، ومن خلال البرنامج فقد تم تدريب 178 شخصاً بعدد 22 شركة، كما تم التركيز على الشركات الناشئة والأفكار الإبداعية للمصريين خاصة الشباب، من خلال الثلاثة مراكز لرواد النيل التابعة له بكل من: القاهرة والدقهلية والمنيا.

وفى نوفمبر 2023 أعلن المصرف المتحد عن حصاد 5 سنوات من العمل الدءوب لرواد النيل، حيث قدم المصرف المتحد 10855 خدمة تقنية وفنية غير مصرفية لـ3011 رائد أعمال مصرياً على مستوى محافظات مصر، تهدف إلى تحسين بيئة العمل ومساعدة رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة على التغلب على التحديات التى تواجههم، سواء على مستوى السوق المحلية أو العالمية. كما قام المصرف المتحد بتقديم كامل الدعم والتمويل البنكى لـ477 رائد أعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة بحجم تمويلات بلغت حوالى 178 مليون جنيه.

- فى نوفمبر وديسمبر 2023 تم تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية عن مبادرة رواد النيل فى جامعة حورس وجامعة المنصورة.