وزير الزراعة: إجراء دراسات جديدة لإنتاج محاصيل تتحمل التغيرات المناخية

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، العلماء والباحثين من مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، الذين حصدوا جوائز محلية ودولية خلال العام الماضي.

وكلف القصير، في بداية اللقاء، ببحث إمكانية تجربة زراعة محاصيل لم تكن تزرع من قبل بسبب التغيرات المناخية وعدم الاعتماد على الدراسات السابقة في هذا الشأن وكذلك مواعيد الزراعة، مشيرًا إلى ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على إعداد الدراسات الاستباقية وكذلك الاهتمام بالأبحاث التطبيقية في مجال الإرشاد الزراعي ومكافحة سوسة النخيل واتباع ممارسات زراعية جديدة تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد المياه ومواجهة التفتت الحيازي وتطوير التعاونيات.

وقال وزير الزراعة: «نحترم الباحثين المتميزين ونؤكّد أهمية دورهم في المرحلة المقبلة، خاصة بعدما أصبحت في مقدمة أولويات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي شهدت إنجازات ونهضة غير مسبوقة نظرًا لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين الذي هو جزء من الأمن القومي».

وأضاف أنَّ مصر تمتلك أكبر مركزين للبحوث الزراعية وبحوث الصحراء في المنطقة ويعمل فيهما آلاف الباحثين، مشيدًا بجهودهم في خدمة الزراعة المصرية والبحث العلمي الزراعي القصير، مؤكداً أن الحل السحري لزيادة الإنتاجية والأمن الغذائي هو البحوث التطبيقية، نظراً لمحدودية مواردنا من الأرض والمياه مع الزيادة السكانية المضطردة، مشيراً إلى أنَّ البحث العلمي التطبيقي هو الأساس في مواجهة المشكلات وأن الأبحاث التي تخرج إلى النور هي المطلوبة والتي تتوافق مع استراتيجية الدولة.

استعرض وزير الزرعة، أولويات المرحلة المقبلة والتي يجب أن تكون محور اهتمام الباحثين لتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه المحدودة وزيادة الإنتاجية ومنها التوسع الأفقي والرأسي من خلال استنباط الأصناف الجديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية قليلة استهلاك المياه وأيضا مكافحة الأمراض والآفات ومواجهة ملوحة التربة والجفاف والتدهور والتصحر وكذلك الاهتمام بالتحسين الوراثي للسلالات وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان والأسماك، وأيضًا إنتاج خامات جديدة من الأعلاف ،وكذلك الأبحاث التي تسهم في الحصر التصنيفي والخريطة المحصولية المتوافقة مع ظروف التربة والتغيرات المناخية والميزة التنافسية.

ووجه وزير الزراعة بضرورة اعداد قيادات جديدة من شباب الباحثين تنقل لهم الخبرة لتحمل المسئولية مستقبلا، كما فتح خلال الاجتماع باب المناقشة أمام الباحثين واستمع إلى آرائهم واقتراحاتهم، مؤكّدًا أنَّ المرحلة الحالية التي تشهدها مصر تحتاج من الجميع بذل قصارى جهدهم والتعاون والعمل بروح الفريق، لافتا إلى أنَّ الدولة لا تبخل في تمويل الأبحاث العلمية التطبيقية التي تخدم قطاع الزراعة.