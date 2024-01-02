«النقل» تكشف عن خطة لإعادة هيكلة التاكسي النهري قريبا

أعلن وزارة النقل والمواصلات، إعداد خطة لتطوير منظومة التاكسي النهري قريبا، بتوجيهات من القيادة السياسية، موضحة أنّها بصدد عمل منصة أخرى لإنهاء إجراءات المراين المحلية في إطار تعظيم سياحة اليخوت في مصر، وتدعيم سبل إنشاء المراين المحلية والدولية بها.

وأوضحت الوزارة خلال مؤتمر صحفي، أنّ مارينا الجلالة تم تجهيزه بإمكانيات متميزة، حيث يضم فنادق سياحية لخدمة المنتجع وشاطئ خاص.

وأضاف وزير النقل، أنّ الدولة توفر بنية أساسية توصل للمارينا أو الفنادق، من خلال طرق ومواني وسكك حديدية، لافتا إلى أنّ مصر تمتلك مقومات سياحية متنوعة تستطيع من خلالها أن تتبوأ مكانتها الطبيعية على خريطة سياحة البخوت العالمية كنقطة جذب واعدة لهذا النشاط الحيوي.