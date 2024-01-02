انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

انخفضت أسعار الدواجن 3 جنيهات اليوم في الأسواق، بسبب التوازن القائم بين العرض والطلب، وذلك وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وترواحت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 64 لـ65 جنيهًا داخل المزرعة، وللمستهلك ما بين 74 و75 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي في محلات الطيور الحية 110 جنيهات، وسجل الساسو تسليم أرض المزرعة 61 جنيهًا، والتي تصل إلى المستهلك بـ70 جنيها.

سعر كيلو البانية

وسجل سعر كيلو الدجاج الأمهات 55 جنيها بداخل المزارع، فيما وصل سعر بيعه للمستهلك بسعر 66 جنيهًا، أما سعر كيلو البانية يتراوح سعره ما بين 165 و169 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

ويتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 23 و23.25 جنيه، والكتكوت البلدي ما بين 6.5 و7.25 جنيه، وكتكوت الهجين ما بين 11.5 و12.5 جنيه، وكتكوت جيل ثاني ما بين 14 و15 جنيهًا.