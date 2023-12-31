تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بقى بكام

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأحد 31-12-2023، في الأسواق المحلية وفق ما أعلنته بورصة الدواجن، حيث تراجع الكيلو في المزرعة بقيمة 5 جنيهات للدواجن الحمراء دفعة واحدة.

تراجع أسعار الفراخ البيضاء

كما تراجعت الدواجن البيضاء بقيمة جنيه واحد فقط، وسجل سعر الكيلو في المزرعة 60 جنيها بدلا من 61 جنيها، على أن يصل الكيلو إلى المستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 65 و70 جنيهًا، حسب المنطقة التي تقع بها المحال التجارية.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الأحد 31-12-2023 بجميع أنواعها، سواء البيضاء أو البلدي في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن، خاصة بعد تراجعها بشكل واضح الفترة الماضية، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وبلغ أسعار الدواجن البيضاء 60 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة للتجار، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 65 و70 جنيهًا للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

وجاء سعر الفراخ البلدي اليوم، 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيهًا للكيلو.

كما تراجعت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء»، حيث شهدت انخفاضا ملحوظ في الأسعار إذ وصلت إلى 70 جنيهًا في المزارع بدلا من 75 جنيها أمس، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 80 و95 جنيهًا للكيلو جرام.

أسعار كيلو البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.