تراجع أسعار 5 سلع في الأسواق اليوم.. منها الدواجن والأرز

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء تراجع أسعار 5 سلع، وهي «الأرز، والدواجن، والأسمنت، والأسماك، والذهب»، نتيجة وفرة المعروض وقلة إقبال المواطنين على الشراء.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسباب تراجع أسعار 5 سلع في الأسواق، والتي جاءت كما يلي:

تراجع أسعار الذهب في مصر

انخفضت أسعار الذهب 10 جنيهات في الصاغة، وذلك بالنسبة لعيار 21 الأكثر تداولاً، ويصل إجمالي هبوط أسعار الذهب في مصر خلال يومين 105 جنيهات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

انخفاض أسعار الدواجن

وانخفضت أسعار الدواجن جنيها واحدا، ويتراوح سعر كيلو الدجاج الأبيض داخل المزرعة ما بين 64 و65 جنيها، وتباع داخل محلات الطيور الحية ما بين 74 و75 جنيها.

هبوط أسعار الأرز

وتراجعت أسعار الأرز 3 جنيهات، إذ بلغ طن الأرز الشعير رفيع الحبة 17800 جنيه، أما «الأبيض البلدي» يسجل 29800 جنيه للطن، فيما وصل سعر كيلو الأرز داخل السلاسل التجارية 33.5 جينه.

تراجع أسعار الأسمنت

وانخفض سعر طن الأسمنت نحو 78 جنيه ليسجل سعر طن أسمنت السهم 1680 جنيها، أما سعر طن أسمنت المسلح وصل إلى 1750 جنيها.

انخفاض أسعار الأسماك

تراجعت أسعار الأسماك نحو 3 جنيهات بالنسبة لكيلو البلطي، بسبب توافر كل الأنواع في الأسواق المصرية مع قلة إقبال المواطنين على الشراء، إذ يسجل سعر كيلو السمك البلطي 58 جنيها، والجمبري 305 جينهات، أما كيلو السبيط 217 جنيها.