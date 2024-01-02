الكنيسة الكاثوليكية تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

استقبل البابا تواضروس الثاني، غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، وبرفقته وفد من رؤساء الكنائس الكاثوليكية في مصر، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء.

ضم الوفد الذي زار البابا تواضروس الثاني للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، إلى جانب غبطة البطريرك، المطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية، والمطران إيلي وردة مطران السريان الكاثوليك بمصر، والمطران كريكور أغسطينوس كوسا مطران الأرمن الكاثوليك، والمطران جان ماري شامي مطران الروم الكاثوليك، والخور أسقف بولس ساتي رئيس طائفة الكلدان، فضلا عن ممثلين عن الأخوات الراهبات وعدد من الكيانات الكاثوليكية بمصر.

ورحب البابا بضيوفه متمنيًا لهم عامًا سعيدًا وعيدًا مباركًا، وتحدث عن محبة الله للإنسان التي أعلنت بميلاد السيد المسيح.

ومن جهته هنأ غبطة البطريرك إبراهيم إسحق البابا باسم الوفد الحاضر بعيد الميلاد معربًا سعادته بلقاء البابا وبالمحبة التي تعبر عنها هذه اللقاءت، وتحدث عدد من أعضاء الوفد بكلمات المحبة والتهنئة.