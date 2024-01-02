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الكنيسة الكاثوليكية تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

كتب:

محمد أباظة
01:40 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
قيادات الكنيسة الكاثوليكية مع البابا تواضروس

قيادات الكنيسة الكاثوليكية مع البابا تواضروس

استقبل البابا تواضروس الثاني، غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، وبرفقته وفد من رؤساء الكنائس الكاثوليكية في مصر، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء.

ضم الوفد الذي زار البابا تواضروس الثاني للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، إلى جانب غبطة البطريرك، المطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية، والمطران إيلي وردة مطران السريان الكاثوليك بمصر، والمطران كريكور أغسطينوس كوسا مطران الأرمن الكاثوليك، والمطران جان ماري شامي مطران الروم الكاثوليك، والخور أسقف بولس ساتي رئيس طائفة الكلدان، فضلا عن ممثلين عن الأخوات الراهبات وعدد من الكيانات الكاثوليكية بمصر.

ورحب البابا بضيوفه متمنيًا لهم عامًا سعيدًا وعيدًا مباركًا، وتحدث عن محبة الله للإنسان التي أعلنت بميلاد السيد المسيح.

ومن جهته هنأ غبطة البطريرك إبراهيم إسحق البابا باسم الوفد الحاضر بعيد الميلاد معربًا سعادته بلقاء البابا وبالمحبة التي تعبر عنها هذه اللقاءت، وتحدث عدد من أعضاء الوفد بكلمات المحبة والتهنئة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.