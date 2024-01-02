موعد ومكان عزاء الإعلامية كاريمان حمزة.. رائدة البرامج الدينية في التليفزيون المصري

نعى طلال رياض، حفيد الإذاعية كاريمان حمزة، جدته الراحلة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلنا موعد ومكان عزاء الإعلامية كاريمان حمزة، التي رحلت عن عالمنا يوم الأحد الماضي، قائلا: «ببالغ الحزن والآسى توفيت إلى رحمة الله تعالى الأستاذة الداعية والإعلامية كاريمان حمزة، جدتي العزيزة رحمة الله عليها وتغمدها الله بواسع رحمته».

موعد ومكان عزاء الإعلامية كاريمان حمزة

وأضاف طلال أن موعد ومكان عزاء الإعلامية كاريمان حمزة، سيكون غدا الأربعاء الموافق 3 يناير 2024، بقاعة «الصفا والمروة» في مسجد النزهة بمدينة نصر، بعد صلاة المغرب مباشرة.

وتم الإعلان عن موعد ومكان عزاء الإعلامية كاريمان حمزة، بعد تشييع جثمانها، أمس بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفسية، وحرص عدد من الإعلاميين على وداع الإعلامية الراحلة التي بدأت رحلتها في التلفزيون المصري منذ عام 1970.

ونعت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده، وفاة الإعلامية الكبيرة التي تعتبر رائدات البرامج الدينية في التلفزيون المصري، حيث قدمت مجموعة من البرامج الدينية التي ارتبط بها الجمهور منها «الدين والحياة» و«الطريق إلى الله».