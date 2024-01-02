ميناء دمياط يستقبل 4361 طن قمح خلال 24 ساعة

شهد ميناء دمياط البحري حركة تجارية نشطة، حيث استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر 11 سفينة، ووصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء إلى 39 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27 ألفا و121 طنا، تشمل 747 طن أسمنت معبأ و5310 أطنان رمل و3600 طن مولاس و14 ألفا و164 طن يوريا و3300 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47 ألفا و856 طنا تشمل 4361 طن قمح و13 ألفا و36 طن خردة و906 طن زيت طعام و1168 طن خشب زان و5630 طن ذرة و8 آلاف طن كسب صويا و2011 طن بذرة كتان و8087 طن حديد و4657 طن أبلاكاش، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 157 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 178 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 6936 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 136 ألفا و285 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 270 ألفا و626 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 3991 شاحنة.