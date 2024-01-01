حركة تجارية نشطة في ميناء دمياط البحري.. 41 سفينة وأكثر من 65 ألف طن بضائع

استقبل ميناء دمياط البحري خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادرت 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23 ألفا و596 طنا تشمل 1700 طن أسمنت معبأ، و9440 طن رمل، و1400 طن مولاس، و4033 طن يوريا، و7023 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42 ألفا و844 طنا، تشمل 8766 طن قمح، و12061 طن خردة، و500 طن زيت طعام، و2199 طن خشب زان، و9027 طن ذرة، و8000 طن كسب صويا، و300 طن بذرة كتان، و1991 طن حديد، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 528 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 15 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4130 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137 ألفا و891 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 272 ألفا و587 طنًا، كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1207 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4344 شاحنة.