حركة تجارية نشطة في ميناء دمياط البحري.. 39 سفينة خلال 24 ساعة

شهد ميناء دمياط البحري، حركة تجارية نشطة؛ إذ استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 سفن، بينما غادرت 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 39.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32 ألفا و700 طن، تشمل 1146 طنا أسمنت معبأ، و3 آلاف و840 طن مولاس، و12 ألفا و732 طن يوريا، و2365 طن رمل، و127 طن ملح معبأ، و12 ألفا و490 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46 ألفا و196 طن، تشمل 7 آلاف و897 طن خردة، و1800 طن زيت طعام، و987 طن خشب زان، و7 آلاف و74 طن ذرة، و2697 طن فول صويا، و4 آلاف و731 طن فول، و7 آلاف و541 طن كسب صويا، و13 ألفا و136 طن قمح، و1032 رأس ماشية «عجول تسمين»، بإجمالي وزن 333 طنا.

حركة الصادر من الحاويات 193 حاوية مكافئة

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 193 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 44 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3192، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 135 ألفا و556 طنا.

بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 275 ألفا و877 طنا، كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2482 طن قمح، متجهان إلى صوامع كوم أبو راضي وبنى سويف، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا عدد 2678 شاحنة.