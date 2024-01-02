محافظ سوهاج: الانتهاء من 7 مشروعات ضمن «حياة كريمة» في قرية البطاخ

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بقرية البطاخ بالمراغة تمهيدا لافتتاحها؛ عقب الانتهاء من جميع المشروعات بها.

7 مشروعات لحياة كريمة بالبطاخ

وشملت الزيارة عدة مشروعات بالقرية مع متابعة نسبة تنفيذها فيها كالتالي:

- مجمع الخدمات الحكومية «تحيا مصر» بالقرية، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، ويتكون مجمع الخدمات بسوهاج من دور أرضي+ 2 علوي، على مساحة 476 متر مربع، ويضم عدة خدمات منها، مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقارى ومجلس محلى ومكتب بريد و مكتب تموين و مكتب تضامن اجتماعي ووحدة محلية.

- نقطة إسعاف «البطاخ»، تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، نموذج 1 سيارة، وبدأت في تقديم خدماتها للمواطنين بالفعل.

- مركز طب الأسرة بالقرية، وتم وصول الأجهزة والفرش تمهيدا لتشغيله .

-محطة رفع صرف صحى البطاخ، تعمل بطاقة 3100 متر مكعب/يوم،.

-مركز تنمية الأسرة والطفل، التابع للتضامن الاجتماعي، ويجرى الإنتهاء منه.

- أعمال رصف محيط المشروعات الخدمية بالقرية.

- مجمع الخدمات الزراعية، تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، كما تم الانتهاء من أعمال الفرش والتجهيز، وبدأ في تقديم خدماته للمزارعين، ويتكون المجمع من دور أرضي+ دور علوي، على مساحة 352 متر مربع، ويضم وحدة طب بيطري ـومركز إرشاد زراعى وجمعية زراعية .

تسليم المشروعات قبل الإفتتاح

ووجه محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فورا للبدء في فرش وتأثيث مجمع الخدمات الحكومية، ومركز طب الأسرة، ومركز تنمية الأسرة والطفل، حتى تكون القرية جاهزة تماما للافتتاح.

فرحة الأهالي بالمشروعات

كما التقى محافظ سوهاج عدد من أهالي القرية الذين عبروا عن سعادتهم بتلك المشروعات التي ساهمت في تغيير واقع القرية وتحويلها إلى قرية نموذجية، واستمع إلى مطالبهم، موجها بدراستها فورًا.

القرى النموذجية بسوهاج

وأشار إلى أن المحافظة وضعت اللمسات الأخيرة لإعلان عدد من قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري قري نموذجية بعد إعلان قرية «أم دومة» بطما، قرية نموذجية ثم قرية بنى حميل بالبلينا، وقرى البطاخ والغريزات بالمراغة، وذلك عقب الانتهاء من جميع المشروعات الخدمية بها.