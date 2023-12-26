جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في محافظة الجيزة.. اعرف التفاصيل

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، موضحة أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، والتي تُعقد ورقياً في المدارس، وفق مواصفات الورقية الامتحانية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في محافظة الجيزة

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في محافظة الجيزة، وفق ما أعلنت عنه المديرية في تقرير لها:

- يُعقد يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير المقبل امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً، ومن الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الساعة الثالثة مساءً.

- يُعقد يوم الخميس الموافق 11 من شهر يناير المقبل، امتحان مادة اللغة العربية والخط بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الحادية عشر صباحاً، ومن الساعة الواحدة مساءًا حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.

- يُعقد يوم الأحد الموافق 14 من شهر يناير المقبل امتحان الجبر والإحصاء بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً ومن الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة الثالثة مساءً.

- يُعقد يوم الأحد الموافق 14 من شهر يناير المقبل، امتحان اللغة الأجنبية بداية من الساعة الحادية عشر إلا ربع صباحاً وحتى الساعة الواحدة إلا ربع ظهراً، ومن الساعة الثالثة والربع مساءًا وحتى الساعة الخامسة والربع مساءً.

- يُعقد يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر يناير المقبل، امتحان الهندسة بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً، ومن الساعة الواحدة مساءًا وحتى الساعة الثالثة مساءً.

- يُعقد يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر يناير المقبل، امتحان مادة العلوم بداية من الساعة الحادية عشر إلا ربع صباحاً وحتى الساعة الواحدة إلا ربع ظهراً، ومن الساعة الثالثة والربع مساءًا وحتى الساعة الخامسة والربع مساءً.

تطبيق القرار الوزاري 313

وأكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، على تطبيق القرار الوزاري 313 لسنة 2011 والقرار 377 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل، وتطبيق القرار 168 بتاريخ 29 سبتمبر 2022 بشأن نظام التقييم لصفوف النقل.