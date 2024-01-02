أجواء عيد الميلاد في الأقصر.. إضاءة ديكورية وألوان مبهجة

تشهد مدينة الأقصر، أجواء متميزة بعد استكمال أعمال تزيين وإضاءة الشوارع والميادين والحدائق وكافة المسطحات الخضراء بطول كورنيش النيل بالإضاءة الملونة وأشجار الكريسماس والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة، بمناسبة استقبال أعياد رأس السنة.

أهم المواسم السياحية

وأكد الدكتور علي الشرابي، رئيس المدينة، أن المحافظ وجه تعليماته بشأن تكثيف أعمال تزيين مدينة الأقصر وكورنيش النيل بالإضاءة المبهجة خلال فترة أعياد رأس السنة وعيد الميلاد وظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة، إذ يمثل احتفال رأس السنة الميلادية، أحد أهم المواسم السياحية بالمحافظة، تستقبل فيه الفنادق سائحين من جنسيات مختلفة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة على أرضها.

درجة الاستعدادات

وأصدر محافظ الأقصر، تكليفات مشددة لرؤساء المراكز والمدن وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، والإرتقاء بالشكل الحضارى والجمالي، وذلك فى إطار استقبال محافظة الأقصر للعام الميلادى الجديد وعيد الميلاد المجيد، مشددا على تكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضى الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.