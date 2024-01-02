«تموين الشرقية»: استخراج 683 بطاقة للأسر الأكثر احتياجا

قالت شيماء عسكر مدير إدارة البطاقات التموينية بمديرية التموين بحافظة الشرقية، إنه تم تنفيذ 28.5 ألف بطاقة تموينية، لإضافة أفراد فصل اجتماعي.

وأوضحت «عسكر» في حديث خاص لـ«الوطن» أن مديرية التموين تعمل على تيسير حصول المواطنين على الخدمات في كافة القطاعات منهم البطاقات التموينية، كما أنها خصصت أرقام لتلقي استفسارات المواطنين حول خدمات بطاقات التموين والرد على كافة أسئلتهم دون الحاجة للتحرك إلى مقر المديرية.

تنفيذ نقل اجتماعي لبطاقات التموين

وأشارت إلى تنفيذ حوالي 28 ألفا و500 بطاقة تموينية إضافة فرد فصل اجتماعي، لافتة إلى تنفيذ عدد 843 بطاقة تموينية نقل من محافظة لمحافظة أخى ، كما تم تنفيذ عدد 324 إضافة وخصم أفراد من البطاقات التموينية.

تنفيذ بطاقات بدل تالف وبدل فاقد بأعداد كبيرة

وتابعت أنه تم تنفيذ عدد 16 بطاقة تموينية إيقاف وتشغيل، فيما تم تنفيذ 15066 بطاقة تموينية بدل فاقد، هذا بالإضافة إلى تنفيذ 55718 بطاقة تموينية بدل تالف.

وأشارت إلى تنفيذ 1216 تظلم لبطاقات موقوفة، وعدد 4723 بطاقة مضبوطة على القائمة السوداء على النظام، كما تم استخراج 683 بطاقة للمحرومين من الدعم والأكثر احتياجا.