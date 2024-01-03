سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالبنوك مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-1-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك حالة من الاستقرار، حيث إنه سجل اليوم في البنك المركزي المصري 30.93 جنيه للبيع و30.84 جنيه للشراء.

وتوضح «الوطن» أسعار الدولار اليوم في البنوك حسب آخر تحديث كشفت عنه مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم ببنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم ببنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم ببنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه، و30.85 جنيه للشراء.