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استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد

كتب:

مريم حنفي
04:13 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
سعر الدولار في ختام التعاملات

سعر الدولار في ختام التعاملات

شهد سعر الدولار اليوم الأحد في ختام التعاملات المسائية، استقرارا مستمرا، منذ بداية التعاملات الصباحية داخل البنوك، تلك الاستقرار الملحوظ منذ بداية شهر ديسمبر الجاري ليبلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.48 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع وفقًا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

- بلغ سعر الدولار اليوم الأحد داخل البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك مصر 

- سجل سعر الدولار في ختام التعاملات المسائية داخل بنك مصر 30.75 جنيه شراءً و30.85 جنيه بيعاً.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 

- كما وصل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه بيعا و30.90 جنيه شراءً.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

- وعن سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية وصل إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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بقلم مريم حنفي