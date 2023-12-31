هل يسقط الدولار مجددا في عام 2024؟.. تقرير يوضح

عقب اتجاه الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر الحالي إلى تثبيت سعر الفائدة، دعمت هذه القرارات الاتجاه نحو انخفاض سعر الدولار واستمرار هبوط قوته في 2024، على الرغم من أن قوة الاقتصاد الأمريكي قد تحد من هبوط الدولار.

وذكر موقع «إنفيستينج»، إنه بعد أن ارتفعت قيمة الدولار إلى أعلى مستوياته خلال العقديين الماضيين، نتيجة ارتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة التي فرضها مجلس الاحتياط الفيدرالي في عام 2022، كانت العملة الأمريكية تتأرجح في نطاق واسع هذا العام بفعل نمو الاقتصاد الأمريكي المتين وتعهد البنك المركزي بالحفاظ على تكاليف الاقتراض مرتفعة.

ولكن مع قرار الفيدرالي الأخير حقق الدولار خسارة قدرها 2% هذا العام مقابل سلة العملاء تي يتم من خلالها قياس مؤشراته، وهي أول خسارة سنوية له منذ عام 2020.

ويعتبر اجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال ديسمبر الحالي وقراره بتثبيت سعر الفائدة تحول غير متوقع في مسار الأحداث، خاصة عقب تصريحات رئيسه بإن التشديد التاريخي في السياسة النقدية الذي أدى إلى رفع الفائدة إلى أعلى مستوى لها في عقود من الزمن على الأرجح انتهى، بفضل التضخم الذي ينخفض بشكل واضح.

تخفيضات أسعار الفائدة عائق ضد الدولار

ويتم النظر إلى التخفيضات في الفائدة على أنها عائق للدولار، حيث تجعل الأصول المقومة بالدولار أقل جاذبية للمستثمرين الذين يسعون للعائد، وعلى الرغم من أن الاستراتيجيين كانوا يتوقعون أن يضعف الدولار في العام المقبل، إلا أن وتيرة أسرع لتخفيض أسعار الفائدة قد تسرع من هبوطه بشكل أكبر.

وقال كيت جوكس، رئيس استراتيجيات الفوركس، إن سياسات الاحتياط النقدي الفعّالة وسياسات النمو التي تهدف إلى تعزيز النمو في الولايات المتحدة شكلت فكرة استثنائية أمريكية وقدمت أكثر ارتفاعات الدولار قوة منذ عقد الثمانينيات، وبمجرد أن يخفف الفدرالي من السياسة، يجب عكس بعض هذه المكاسب لتتحول إلى خسائر.