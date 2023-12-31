عاجل.. الدولار يتكبد خسائر كبيرة على مدار العام لأول مره منذ 2020

خلال نهاية تعاملات عام في البورصات العالمية، أتجه الدولار عالميا إلى تحقيق أول خسارة سنوية منذ عام 2020 أمام العديد من سلال العملات القياسية، حيث جاءت هذه التراجعات في قيمة الدولار والمؤشر الخاص به بسبب زيادة التوقعات والمؤشرات حول اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة خلال 2024، خاصة وأنه قد قرر تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الماضي.

توقعات توجهات الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة

وقالت وكالة «رويترز» في تقرير لها، أن هناك العديد من التساؤلات حول قرارات الفيدرالي القادمة، خاصة وأن التقارير الاقتصادية تشير إلى الاتجاه نحو خفض تشديد السياسة النقدية مع انخفاض التضخم،وتباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي، وفق البيانات الأمريكية الأخيرة.

وقد اتجه الفيدرالي الأمريكي منذ عام 2022 إلى رفع أسعار الفائدة والعمل بتشديد السياسة النقدية، خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع التضخم.

الدولار يخسر 2.10% من قيمته خلال 2023

ومع زيادة الأزمات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، صعد مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات بنسبة 0.13% إلى 101.32، مرتفعا من أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 100.61 الذي سجله يوم الخميس، ولكن بالرغم من الارتفاع الذي حققة الدولار إلا أنه خسر 2.10% من قيمته خلال 2023.

حيث أنه حقق خسائر لأول مره منذ 2020 اما اليورو في سلة العملات، والعديد من العملات الأخرى.