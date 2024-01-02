سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 2-1-2024
كتب:
مريم حنفي
08:22 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في البنوك المصرية، وجاء الأعلى بيعًا بـ30.90 جنيه، وشراءً بـ30.85 جنيه، وفقا للموقع الرسمي للبنوك المصرية.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في البنوك، كما يلي.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
- يبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء داخل البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
- يسجل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه بيعا و30.75 جنيه شراءً.
سعر الدولار في بنك مصر
- كما وصل سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
- وعن سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك القاهرة يبلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
- وبالنسبة لسعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء داخل مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل 30.90 جنيه للشراء أما سعر البيع فبلغ 30.95 جنيه.