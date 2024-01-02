سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 2-1-2024

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في البنوك المصرية، وجاء الأعلى بيعًا بـ30.90 جنيه، وشراءً بـ30.85 جنيه، وفقا للموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في البنوك، كما يلي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء داخل البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه بيعا و30.75 جنيه شراءً.

سعر الدولار في بنك مصر

- كما وصل سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- وعن سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك القاهرة يبلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وبالنسبة لسعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء داخل مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل 30.90 جنيه للشراء أما سعر البيع فبلغ 30.95 جنيه.