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سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 2-1-2024

كتب:

مريم حنفي
08:22 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في البنوك المصرية، وجاء الأعلى بيعًا بـ30.90 جنيه، وشراءً بـ30.85 جنيه، وفقا للموقع الرسمي للبنوك المصرية. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في البنوك، كما يلي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

- يبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء داخل البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

- يسجل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه بيعا و30.75 جنيه شراءً. 

سعر الدولار في بنك مصر

 - كما وصل سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك القاهرة

 - وعن سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك القاهرة يبلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 

- وبالنسبة لسعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء داخل مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل 30.90 جنيه للشراء أما سعر البيع فبلغ 30.95 جنيه.

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