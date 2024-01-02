«سوهاج الجامعي»: إجراء أكثر من 15 ألف عملية جراحية خلال 2023

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أنه وفقاً للإحصائيات الرسمية لإدارة التسجيل الطبي والإحصاء بالمستشفى الجامعي القديم، بلغ إجمالي عدد المترددين على استقبال المستشفيات الجامعية خلال الثلاثة شهور الماضية 30 ألفا و495 مريضا، منهم 6350 مريضا من المترددين على استقبال الطوارئ.

تقديم خدمات علاجية مجانية بمواصفات طبية متميزة

وأكد رئيس جامعة سوهاج، حدوث طفرة على مستوى تطوير وتحديث مستشفيات الجامعة بالحرمين القديم والجديد ساهمت في تقديم خدمات علاجية مجانية بمواصفات طبية متميزة، حيث تم تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، شملت أقسام ووحدات عديدة بالمستشفيات الجامعية، عن طريق التمويل الذاتي والتبرعات من جهات خارجية، إلى جانب استكمال مستشفى جراحات القلب والصدر، مؤكداً على تجويد الخدمات الطبية المقدمة لجميع المواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، والتغلب على المشكلات الطارئة، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة وتطوير أسلوب أدائها وترشيد النفقات بقدر الإمكان.

حجز 6350 مريضا في مستشفيات جامعة سوهاج

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إن التقرير أشار إلى وجود 6350 مريض تم حجزهم بمستشفيات جامعة سوهاج، خلال الثلاثة شهور الأخيرة من عام 2023 في الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2023، منهم 713 بقسم الجراحة العامة، و81 بقسم جراحة الأطفال، و97 جراحة مخ وأعصاب، 109 جراحة الأوعية الدموية، 58 جراحة قلب وصدر، 195 جراحة عظام، 415 جراحة رمد (طب وجراحة العيون)، 582 جراحة نساء وتوليد، 164 جراحة تجميل وحروق، 329 جراحة انف وأذن، 198 جراحة مسالك بولية، 90 الصدرية، 827 أطفال، 23 الجلدية والتناسلية، 285 روماتيزم والتأهيل، 160 أورام، 175 طب المناطق الحارة، 220 العصبية والنفسية، 1471 الباطنة العامة، 125 عناية الباطنة والقلب، 4 عناية متوسطة أطفال، 29 عناية متوسطة باطنة.

ومن جهته أضاف الدكتور أحمد النحاس مدير عام المستشفي الجامعي، أن التقرير أوضح اجمالي عدد العمليات الجراحية التي أجريت خلال تلك الفترة من الربع الأخير من عام 2023 حيث بلغت 15153 عملية جراحية، مقسمة إلى أربعة أنواع منها ذات مهارة، وكبرى، ومتوسطة، وصغرى، ومناظير، موزعة بين 13 قسم منها 3240 جراحة عامة، 199 جراحة أطفال، 365 جراحة مخ وأعصاب، 2205 جراحة أوعية دموية، 800 جراحة قلب وصدر، 3579 جراحة التجميل والحروق، 1925 جراحة العظام، 728 جراحة انف وأذن وحنجرة، 980 طب وجراحة العيون، 597 جراحة النساء والتوليد، 160 جراحة المسالك البولية، 375 الجهاز الهضمي والمناطق الحارة.