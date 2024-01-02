بمشاركة 4 محافظات.. «تعليم الغربية» تشارك في مبادرة «تميز المعلم»

شارك، اليوم، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في فعاليات مبادرة «تميز المعلم»، التابعة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يقام الاجتماع الأول مع ممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمدينة الإسكندرية، بمشاركة 4 محافظات، هي الإسكندرية، والمنوفية، والغربية، ودمياط.

محاور المبادرة

وتتناول المبادرة عدد من الموضوعات، منها أوجه التعاون والتنسيق بين كليات التربية ووزارة مبادرة «تميز المعلم» الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتعليم والتعليم الفني ممثلة في المديريات التعليمية، وتوصيات ومقترحات لتعزيز التواصل المستدام بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان أن برامج إعداد معلمي المرحلة الابتدائية تلبي احتياجات الوزارة ومتطلبات النظام التعليمي الجديد.

وتناولت المبادرة أهم المعارف والمهارات والاتجاهات التي ينبغي تضمينها في برامج إعداد معلمي المرحلة الابتدائية، لتمكين الخريجين من التطبيق الفعال للنظام التعليمي الجديد، إضافة إلى مقترحات حول كيفية تطوير تجربة التربية العملية.

تطبيق منظومة التعليم الجديدة

ومن ضمن محاور المبادرة، دعم تطبيق منظومة التعليم الجديدة والمهارات والاتجاهات التي يجب ان تتوفر في برامج اعداد معلم المرحلة، وإبراز المعارف الابتدائية بكليات التربية لتمكين الخريجين من التطبيق الفعال للنظام التعليمي الجديد.