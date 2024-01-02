عاجل.. قرار هام من الحكومة بوقف تخفيف الأحمال ليلا (تفاصيل)

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمود النقيب، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلا، بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام.

وأوضح أنّه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، سبق ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة العمل على تحقيقها من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ وزارة الكهرباء اتخذت عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بداية من غد الأربعاء، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحا وحتى الخامسة مساءً، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين لكل منطقة)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.